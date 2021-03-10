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النيابة تواجه متحرش المعادي بفيديو الجريمة .. وهذا رد فعله عندما رأى المقطع

متحرش المعادي
النيابة تواجه متحرش المعادي بفيديو الجريمة .. وهذا رد فعله عندما رأى المقطع
 
الأربعاء، 10-03-2021 07:41 ص أحمد عادل شعبان
واجهت نيابة جنوب القاهرة ، المتهم بالتحرش بفتاة المعادي بفيديو الواقعة كاملا.

ونفى المتهم ما تردد حول قيامه بالتحرش بالفتاة ، مضيفا أنه يعرفها ويمر عليها بميدان الحرية بالمعادي دائما .

وأضاف: أنا كنت بلعب معاها مش أكتر.
 

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