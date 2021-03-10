الأربعاء 10 مارس 2021
توقيت مصر 12:02 م
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
بحث متقدم
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
اتصل بنا
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
المحكمة تؤدب مدرس تحرش بـ4 طالبات بالفصل
بالصدفة.. العثور على حطام طائرة مجهولة (صور)
صالح الجسمي: «هذا الأمير طلع خلخال عند حُرمته»
الطائف تكشف السبب الحقيقي لانقطاع الكهرباء عن مستشفي الأطفال
الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم
ضجة بسبب ارتداء ميجان السوار الماسي للأميرة ديانا
العثور علي عملات من العصر العباسي في حائل
بيان من وزارة الداخلية في الكويت بشأن اعتقال مقيم مصري
فيديو.. اشتباكات بين قساوسة داخل كنيسة وسقوط 10 من الطابق الثاني
فيديو يُنشر لأول مرة.. ملك السعودية الأسبق يمارس السباحة
ADS
الرئيسية
قضايا وحوادث
النيابة تواجه متحرش المعادي بفيديو الجريمة .. وهذا رد فعله عندما رأى المقطع
النيابة تواجه متحرش المعادي بفيديو الجريمة .. وهذا رد فعله عندما رأى المقطع
الأربعاء، 10-03-2021
07:41 ص
أحمد عادل شعبان
واجهت نيابة جنوب القاهرة ، المتهم بالتحرش بفتاة المعادي بفيديو الواقعة كاملا.
ونفى المتهم ما تردد حول قيامه بالتحرش بالفتاة ، مضيفا أنه يعرفها ويمر عليها بميدان الحرية بالمعادي دائما .
وأضاف: أنا كنت بلعب معاها مش أكتر.
Copy
مصر
المصريون
المعادى
طفلة المعادي
متحرش المعادي
إقرأ ايضا
بعد متحرش المعادي .. فنان شهير يستدرج الفتيات إلى منزله ويعتدي عليهن
جد طفلة المعادي يفجر مفاجأة مدوية عنها
كويتي يقتل زوجته بطريقة بشعة ويلقي جثتها في النفايات
أخبار متعلقة
جد طفلة المعادي يفجر مفاجأة مدوية عنها
القبض على الشخص الذي تحرش بطفلة في المعادي .. وهذه بعض المعلومات عنه
جريمة تهز المنوفية .. نهال دافعت عن شرفها لآخر لحظة .. وصدمة بعد انكشاف الجاني
قريب ضحايا مركب الإسكندرية يفجر مفاجأة مدوية عن السبب الحقيقي لغرقها
سر انتحار "طبيب طلخا" .. فتاة "وهمية" دفعته لقتل نفسه .. وأسرته تفجر مفاجأة
شهادة صادمة لـ مساعد طبيب الأسباب المتحرش: أمرني بهذا التصرف العجيب