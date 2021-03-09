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القبض على الشخص الذي تحرش بطفلة في المعادي .. وهذه بعض المعلومات عنه

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طفلة المعادي
 
الثلاثاء، 09-03-2021 06:45 ص أحمد عادل شعبان
ألقت قوات الأمن القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول أثناء تحرشه بطفلة في عقار المعادي .

وتبين من التحريات الأولية أن المتهم يدعي م.ع وعمره ٣٢ سنة .

وكانت كاميرا عقار ضبطت المتهم قبل إتمام فعلته الشنعاء بعد تنبه صاحبة العقار لما يحدث وخروجها للتشاجر معه .
 

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