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القبض على الشخص الذي تحرش بطفلة في المعادي .. وهذه بعض المعلومات عنه
طفلة المعادي
الثلاثاء، 09-03-2021
06:45 ص
أحمد عادل شعبان
ألقت قوات الأمن القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول أثناء تحرشه بطفلة في عقار المعادي .
وتبين من التحريات الأولية أن المتهم يدعي م.ع وعمره ٣٢ سنة .
وكانت كاميرا عقار ضبطت المتهم قبل إتمام فعلته الشنعاء بعد تنبه صاحبة العقار لما يحدث وخروجها للتشاجر معه .
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المصريون
طفلة المعادي
متحرش المعادي
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