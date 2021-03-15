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العثور على شيء غريب مع المتحرش بفتاة المترو بعد ضبطه .. وهكذا برر فعلته

متحرش المترو
العثور على شيء غريب مع المتحرش بفتاة المترو بعد ضبطه .. وهكذا برر فعلته
 
الإثنين، 15-03-2021 07:45 ص أحمد عادل شعبان
ألقت قوات الأمن القبض على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو يقوم بحركات منافية للآداب أمام فتاة في المترو وعثرت القوات معه على شهادة تفيد معاناته من مرض نفسي.

و ورد بلاغ لقسم شرطة خامس المترو من (عاملة بمول تجارى بمنطقة الشروق بالقاهرة) بصحبتها خطيبها (موظف بشركة للتسويق العقارى - مقيم بالجيزة) بأنه في أثناء استقلال قطار المترو من محطة البحوث إتجاه محطة عدلى منصور وحال مرور القطار بمحطة قباء دائرة قسم شرطة النزهة، تلاحظ لها استقلال أحد الأشخاص للقطار والجلوس أمامها والقيام ببعض الحركات المنافية للآداب.

قامت الفتاة بتصويره باستخدام هاتفها المحمول وإرسال مقطع الفيديو لخطيبها الذى قام بنشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وفي إطار مجهودات وزارة الداخلية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه (بائع بمحل لحوم مجمدة- مقيم بالقاهرة) وبحوزته شهادة طبية تفيد بمعاناته من مرض نفسى، وبمواجهته قرر أنه كان يقوم بتعديل ملابسه.
 

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