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الحكم بإعدام شخص ونجله في جريمة هزت المنيا

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الحكم بإعدام شخص ونجله في جريمة هزت المنيا
 
الثلاثاء، 23-03-2021 05:13 م
قضت محكمة جنايات المنيا، بمعاقبة معلم ونجله بالإعدام شنقا، والسجن لشخصين آخرين، هما سيدة وطفل، لاتهامهم بارتكاب جريمة قتل بحق أحد المواطنين.

وتضمن قرار الإحالة أن "المتهم الأول معلم، يبلغ من العمر 48 سنة، محبوس على ذمة القضية، ونجله هارب، وطفل حدث يبلغ من العمر 15 سنة بدون عمل، وربة بيت 40 سنة، ارتكبوا في يوم 5 سبتمبر 2020 جناية قتل مواطن عمدا مع سبق الإصرار والترصد، في مركز ديرمواس".

وجاء في قرار الإحالة أن "المتهمين بيتوا النية، وعقدوا العزم المصمم على قتل المجني عليه، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة البيضاء، وتربصوا له في المكان الذي أيقنوا سلفا مروره منه، وما إن ظفروا به، حتى انهال المتهمون من الأول حتى الثالث عليه ضربا بالأسلحة البيضاء التي كانت بحوزتهم، حال تواجد المتهمة الرابعة في مسرح الجريمة للشد من أزرهم، قاصدين من ذلك قتله، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته".

وتبين أن "المتهم الثالث طفل عمره 15 سنة، ولم يبلغ 18 سنة، على النحو المبين في التحقيقات، وأن المتهمين من الأول إلى الثالث أحرز كل منهم سلاحا أبيض "سكين"، دون أن يوجد لحمله أو إحرازه أي مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية".
 

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