والدة ضحية لعبة "عريس وعروسة" تبريء الطفلتين المتهمتين: هذا الشخص هو من قتل ابنتي

والدة ضحية لعبة "عريس وعروسة" تبريء الطفلتين المتهمتين: هذا الشخص هو من قتل ابنتي

جريمة مروعة شهدتها محافظة الدقهلية بمصر وذلك بعد وفاة طفلة تدعى سهير عمرها 3 سنوات إثر اعتداء جنسي تعرضت له من طفلتين عمرهما 9 و 11 سنة.



ألقت قوات الأمن القبض على أم الطفلتين المتهمتين البالغة من العمر 29 سنة والتي أقرت في التحقيقات أنها تفاجأت بجثة الطفلة في المنزل وحين سألت طفلتيها أقرتا أنهما حاولا اللعب مع المجني عليها لعبة "عريس وعروسة" لكنها صرخت فجلسا عليها حتى لفظت أنفساها الأخيرة مختنقة ، مشيرة إلى أنها خافت على طفلتيها وحاولت إخفاء الجثة في جوال.



وفجرت والدة الضحية مفاجأة من العيار الثقيل مؤكدة أنها دخلت في مشاجرة مع أم الطفلتين قبل شهر من الواقعة ، مضيفة: أنا منعت بنتي تروح عندهم خالص وحتى لما راحت تلعب معاهم مرة قبل الواقعة نهروها .



وأضافت: الأم هي القاتلة بمساعدة شخص آخر ، و تحاول إلصاق التهمة في طفلتيها .

