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مصرع ياسين عجلان في انقلاب سيارته وإصابة زوجته وسائقه

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سيارة
 
الإثنين، 22-02-2021 06:12 م محمد فضل - متابعات

لقي رجل الأعمال ياسين عجلان مصرعه وأصيبت زوجةه وسائق سيارةه، بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الإثنين، أثر إنقلاب سيارةه أثناء العودة من القاهرة، علي الطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة،  بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية أمام كوبري بني سلامة بإتجاه الإسكندرية بنطاق مركز وادي النطرون.
وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين مصرع رجل الأعمال "ياسين عبد الفتاح عجلان"، 68 عامًا، وإصابة كل من  زوجةة  أميرة حازم الشريف، 58 عامًا، ومصطفي عبد الحميد نصر، 28 عامًا"،سائق السيارة"، تم نقل جثة رجل الأعمال إلي مشرحة مستشفى وادى النطرون  والمصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 

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