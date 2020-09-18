مصاب بـ «الإيدز» يخدع فتاة عمرها 12 عامًا ويستدرجها لعلاقة «محرمة»

الجمعة، 18-09-2020
03:37 م
فتحي مجدي
ألقي القبض على أمريكي مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية
، بعد أن اعتدى على فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا، كان قد تعرف عليها عبر تطبيق "سناب شات".
وفقًا لصحيفة "ديترويت نيوز"، فإنه "يُعتقد أن أنتوني ألفين هودجز (35 عامًا) قد استخدم التطبيق لتحديد عنوان الفتاة، وأقنعها بالفرار معه، حسبما نقلت عن الشرطة.
وادعى هودجز، من بونتياك بولاية ميشيجان، أنه كان يبلغ من العمر 19 عامًا عندما اعتدى على ضحيته.
وكان والدا الفتاة أبلغا الشرطة عن فقدها في 19 أغسطس، وقالا إنهما يخشيان أنها كانت تتواصل مع رجل قابلته على "سناب شات".
وقال جيمس ثوربورن، محقق شرطة ألين بارك ، لقناة (Fox 2 Detroit) التليفزيونية: "إيماننا وفهمنا في هذه المرحلة أنه وجدها بسبب قدرة مشاركة الموقع في سناب شات - هكذا كان قادرًا على تحديد منزلها".
وتابع: "نعتقد جيدًا أن هناك ضحايا آخرين هناك. كانت لديه مزاعم أخرى ضده في الماضي، وأجد صعوبة في تصديق عدم وجود ضحايا آخرين هناك".
وتم تحديد مكان الفتاة بعد ست ساعات، وأخبرت الشرطة أنها كانت مع صديقها الذي كانت تقيم معه علاقة جنسية.
وقد يواجه هودجز عقوبة السجن مدى الحياة في حالة إدانته. ويواجه أربع تهم تتعلق بالسلوك الجنسي الإجرامي من الدرجة الأولى، وتهمة السلوك الجنسي الإجرامي من الدرجة الثانية مع شخص أقل من 13 عامًا، وتهمتين بالانخراط عن عمد في الجماع بقصد إيقاع شريك غير مطلع.
وفقًا لصحيفة "ديترويت نيوز"، تعتقد الشرطة أن المتهم استخدم ميزة الموقع على "سناب شات" لتحديد المكان الذي تعيش فيه الفتاة.
وقالت إنه أخبرها أنه يبلغ من العمر 19 عامًا، لكنها اشتبهت في أنه في الأربعينيات من عمره. وأشارت إلى أن علاقتهما كانت مستمرة لعدة أسابيع عندما أقنعها بالهرب معه.
وهو الآن محتجز بدون كفالة في سجن مقاطعة أوكلاند.
ويخشى المحققون أن يكون لديه المزيد من الضحايا. وكان قد أطلق سراحه بعد إدانته بمحاولة إصابة شريك جنسي بفيروس نقص المناعة البشرية
في عام 2016.