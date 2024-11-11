الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
توقيت مصر 03:37 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تفاصيل القبض على بطل أفلام مخلة مصري في المطار بعد عودته من روما(صور)

"كتائب القسام" تعلن الإجهاز على 15 جنديا إسرائيليا من مسافة صفر

تحذير عاجل.. 6 كلمات لا تكتبها في محرك البحث "جوجل" فقد تدمر حياتك

أول ظهور لخطيبة مصطفى شوبير وسط فرحة عارمة من والدته

أب ينهي حياة نجله بمساعدة صديق الضحية ويلقي جثمانه في النيل لسبب صادم

تفاصيل القبض على نجل الشيخ محمد حسان متلبساً بـ"مخدرات وسلاح"

فيديو غير لائق.. تحرك عاجل من السعودية ضد ممارسيين صحيين

اتحاد الكرة يكشف مفاجأة بشأن تسريب مباراة الزمالك والبنك الأهلي

قرار جديد من جيش الاحتلال بشأن العملية البرية في لبنان

75 مليون جنيه تدخل نادي الزمالك برعاية تركي آل الشيخ.. ما القصة؟

75 مليون جنيه تدخل نادي الزمالك برعاية تركي آل الشيخ.. ما القصة؟

اتع
ا
الإثنين، 11-11-2024 11:05 ص

 

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، انتعاش خزينة النادي الأبيض، بمكافأة موسم الرياض، الخاصة بالحصول على بطولة السوبر الأفريقي.

ونجح نادي الزمالك، في الحصول على كأس السوبر الأفريقي، على حساب الأهلي، بعد الفوز بركلات الترجيح، خلال المباراة التي أقيمت بينهما في شهر سبتمبر الماضي بالمملكة العربية السعودية.

وأكد المصدر، أن نادي الزمالك حصل على المكافأة المقدرة من موسم الرياض تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ، والبالغة مليون ونصف دولار، حوالي 75 مليون جنيه، بعد التتويج بالبطولة.

وأضاف المصدر، أن النادي حصل أيضا، على مكافأة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف المقدرة بمبلغ 500 ألف دولار، رغم العقوبات التي فرضها على النادي، على هامش المباراة.

وكان الاتحاد الأفريقي، قرر توقيع غرامة مالية على الزمالك قدرها، 200 ألف دولار، بسبب التهديد بالانسحاب، مع إيقاف ثنائي الفريق محمود عبدالرازق شيكابالا وناصر منسي 3 مباريات.

إقرأ ايضا

طط

اتحاد الكرة يكشف مفاجأة بشأن تسريب مباراة الزمالك والبنك الأهلي

hq720

شوبير غاضباً: ابني أحسن حارس في مصر

736621_0

حسام حسن يوجه صدمة لنجمي الأهلي

أخبار متعلقة

Capture

ميدو يفجر مفاجأة: نيمار يقترب من الانضمام للزمالك

2284686_0

"يخربيتك.. صعبة أوي".. نص التفريغ الصوتي لغرفة الفار في ركلة جزاء الزمالك

Capture

متحدث الزمالك لـ شوبير: خليك في ورقتك

Capture

إنبي يقطع إعارة لاعبه للزمالك:"بيتريقوا عليه"

282432518693202410080615461546

بشير التابعي يشيد بنجم الأهلي: الأفضل في مصر

2017_3_5_2_22_25_522

لاعب الزمالك: "خدت 1.8 مليون جنيه من الأهلي ومرجعتهمش لحد دلوقتي"