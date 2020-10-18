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"وليد صلاح": الأهلى فرط فى فوز كبير أمام الوداد

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ارشيف
 
الأحد، 18-10-2020 12:30 م محمد عبد الحارس
قال وليد صلاح الدين، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، إن الأهلى لو طمع شوية واستغل الفرص السهلة زى فرصة الشحات وأجاى كان حسم التأهل للنهائى مبكرًا.
وأضاف "صلاح الدين" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباحك بيضحك مع الإعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت إف إم، " بيتسو موسيمانى المدير الفنى للمارد الأحمر أعاد شخصية الأهلى، خاصة خارج ملعبه بعد الأداء الممتع أمام الوداد المغربى.

وتابع نجم الأهلى السابق، "الوداد متأثر بخسارة الدورى المغربى فى الثوانى الأخيرة وكذلك بإصابات عدد من لاعبيه، عكس الأهلى الذى حسم البطولة مبكراً وأراح لاعبيه وكان هادئاً فى المباراة.. لابد أن نستعد بجدية لمباراة العودة، لو لعبنا فى القاهرة بجدية وشخصية الأهلى وقتها "الوداد هيزعل".
 

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