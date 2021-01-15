الجمعة، 15-01-2021
03:35 م
الطيب حسين
توفي صباح اليوم الكابتن حسنين حمزة
، مدلك المنتخب مصر الوطنى لكرة القدم على مدار 40 عام، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة.
وكتب عصام الحضري نجم حراسة المنتخب عبر "تويتر" نعيًا مؤثرًا.
وقال الإعلامي أحمد شوبير
على حسابه أيضًا: "إنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ
البقاء لله.. توفي إلي رحمة الله تعالي صباح اليوم الكابتن حسنين حمزة
، مدلك المنتخب مصر الوطنى لكرة القدم على مدار 40 عام، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة.. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".