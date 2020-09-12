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وزير الرياضة يكشف كواليس إحالة واقعة اختفاء كؤوس الجبلاية للنيابة

وزير الرياضة
وزير الرياضة
السبت، 12-09-2020 11:16 م المصريون ـ متابعات
قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه تم تحويل واقعة اختفاء كأس الأمم الإفريقية من مقر الاتحاد المصري لكرة القدم إلى النيابة العامة بعد اكتشاف مخالفات.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن ذلك الأمر أصبح الآن قيد التحقيق في النيابة العام للنظر فيه.

وعن ملامح اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت مع أشرف صبحي، قال وزير الشباب والرياضة، إنه كان بشأن  الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم لليد التي تقام بمشاركة 32 دولة، وهي المرة الأولى من نوعها أن تضم ذلك العدد من الدول المشاركة.

وأوضح صبحي أنه نهاية الشهر المقبل  ننهي 4 صالات على أعلى مستوى لاستقبال بطولة العالم لكرة اليد، مع وجود 10 صالات للتدريب للفرق المشاركة في البطولة .

وكشف عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد بقرعة مونديال اليد، التي أقيمت تحت سفح الأهرامات مؤخرا، وحضر فيها عدد كبير من الوزراء ومن الاتحاد الدولي، موضحا أن السيسي اطمأن على مجريات البطولة وترتيبات استقبال الوفود القادمة.

وعن فكرة الصندوق الرياضي قال إنها بدأت في 2017 ومع تولي الملف تم إنشاء صندوق استثماري لدعم الرياضة والمنتخبات واكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا، موضحا أن الوزارة لديها سلطة للرقابة على المؤسسات الرياضية سيتم تفعيلها والتنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات والجهات المعنية من خلال متابعة الإنفاقات المالية على الاتحادات والأندية، ما يؤدي إلى تطوير الرياضة المصرية.

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