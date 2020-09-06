الأحد، 06-09-2020
11:40 م
المصريون ـ متابعات
خرج الفارس الأبيض منتصرا من أمام طلائع الجيش
بعد لقاء قوي انتهى بفوز الزمالك
في الجولة الـ 25.
الزمالك
انتصر على طلائع الجيش
بهدف مقابل لا شيء على استاد القاهرة.
هدف الزمالك
جاء بصناعة متقنة من عبد الله جمعة ورأسية رائعة من أوباما في الدقيقة 57.
وشهدت المباراة
إصابة أشرف بنشرقي قبل اللقاء، وفرجاني ساسي خلال اللقاء.
ووصل الزمالك
للنقطة 51 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش
عند النقطة 26 في المركز الـ 13.
خلال عمليات الإحماء، اشتكى أشرف بنشرقي من آلام في العضلة الضامة ليتقرر استبعاده من المباراة
.
وقرر الجهاز الفني لـ الزمالك
الدفع بـ كابونجو كاسونجو بدلا من المصاب أشرف بنشرقي.
وعاد محمد صبحي حارس الزمالك
للتواجد في قائمة فريقه مرة أخرى، ليجلس على مقاعد البدلاء، وذلك بعد خروج بنشرقي من القائمة بالكامل.
كاسونجو شارك كجناح مع محمد أوناجم مع تواجد مصطفى محمد كمهاجم صريح.
باتريس كارتيرون اعتمد على محمود عبد الرحيم “جنش” في حراسة المرمى، مع عودة طارق حامد من جديد للعب بجوار فرجاني ساسي بعد عودته من الإيقاف.
في الدفاع لعب محمود علاء بجانب محمد عبد الغني مع الظهيرين أحمد عيد وعبد الله جمعة.
على الجانب الآخر شارك كريم طارق وناصر منسي في خط هجوم طلائع الجيش
، مع مشاركة محمد شحاتة في وسط الملعب.