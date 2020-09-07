سخرية لاذعة من علاء مبارك.. وأحمد حسن يرد

الإثنين، 07-09-2020
08:21 م
الطيب حسين
نفى علاء مبارك
بشكل ساخر، ضلوعه في سرقة كؤوس اتحاد الكرة
المصري لكرة القدم.
جاء هذا عبر "تويتر" تعليقا على صورة يظهر فيها رفقة أحد الكؤوس.
وكتب: "صورة لى مع كأس أمم أفريقيا "انجولا" اثناء تكريم المنتخب و المصيبة مكتوب يناير ٢٠١١! قلت لا بقى لحد هنا واستوب، لازم اوضح البطولة كانت يناير ٢٠١٠ و التكريم كان فى اوائل فبراير ٢٠١٠ مش ناقصة اظن مفهومة! ما صدقت خلصنا من البورصة الاقى نفسى داخل على قضية "اختفاء كأس الامم".
ورد عليه لاعب المنتخب الأسبق أحمد حسن
بقوله: "ايه ده هو الكاس طلع عندك آمال اللي عندي ده بتاع مين؟؟!! ".