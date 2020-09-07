الإثنين، 07-09-2020
02:17 م
محمد عبد الحارس
أرسلت
وزارة الشباب والرياضة، لجنة لاتحاد الكرة أمس للتحقيق
في أزمة اختفاء
كؤوس المنتخب
الوطني.
وقال
أحمد شوبير، خلال برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "إن اللجنة ذهبت لاتحاد
الكرة فى العاشرة صباحًا وأمضت داخله 6 ساعات كاملة، حققت فيها مع مسئول الإدارة المالية
بالجبلاية أحمد محب ومسئولى المخازن، وقدم محب ورقة بجرد الاتحاد إبان الحريق فى
2013 ومكتوب داخلها أن الكئوس
فقد منها كأس بالحريق وموجود باتحاد الكرة 4 أخرى".
وأضاف
شوبير: "مسئولو اللجنة طلبوا إحضار الـ4 كئوس، وبالتفتيش عثروا على ثلاث كئوس
فقط،أين اختفت الكأس الرابعة؟ فطلبوا من المسئولين محاضر مجلس الإدارة للتعرف على عدد
الكئوس
فجاءهم الرد بأنه لا يوجد محاضر ولا ورق فى الاتحاد بداعي تعرضه للحرق، ورفضت
اللجنة هذا الطرح، مؤكدة أن الإدارة المالية لم تتعرض للحريق".
وتابع:
"وفي النهاية توصلت اللجنة إلى أن الأوراق موجودة فوق "سطح" إحدى الغرف،
وبسؤال علي كامل المسئول قال نصًا: "منذ دخولى اتحاد الكرة لم أر كأسا واحدة،
ولو فيه ورقة تؤكد وجود كؤوس حاسبونى"، ولم تعثر اللجنة على أية أوراق".