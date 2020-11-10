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أول قرار من وزير الرياضة بعد خسارة مرتضي منصور

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أول قرار من وزير الرياضة بعد خسارة مرتضي منصور

وزير الرياضة و مرتضي منصور
وزير الرياضة و مرتضي منصور
 
الثلاثاء، 10-11-2020 10:35 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي أن خسارة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك للانتخابات البرلمانية لن تؤثر علي الفريق ولا علي قرارات وزارة الرياضة بخصوص النادي .
و أضاف في تصريحات صحفية :" إن نادي الزمالك يمر بمرحلة هامة قبل خوضه نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي، مضيفا نحاول مساعدة الناديين وإبعادهم عن المشاكل والأزمات كي يحافظوا على تركيزهم للنهائي الإفريقي وتقديم صورة تليق بالكرة المصرية ، ومؤكدا علي أن قرارات وزارة الشباب والرياضة الخاصة بنادي الزمالك تلتزم بالقانون، ولن يكون هناك أي قرار خاص بالزمالك قبل النهائي الإفريقي كي لا يتم تشتيت الفريق وللحفاظ على الهدوء داخل النادي " .
جدير بالذكر أن مرتضي منصور خسر الانتخابات البرلمانية بعد أسابيع قليلة من قرار اللجنة المصرية بإيقافه لمدة 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي علي خلفية الشكاوي المقدمة ضده من عدة جهات .  
 

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