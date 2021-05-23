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وزارة الصحة: 3 حالات مصابة بالفطر الأسود في مصر

الفطر الأسود
الفطر الأسود
Native
الأحد، 23-05-2021 10:06 م المصريون
قال عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، الدكتور محمد النادي إنَّ الفطر الأسود هو عدوى فطرية عادة تصيب من يعانون من ضعف في الجهاز المناعي ويحدث لحالات قليلة جدًا وهو نادر الإصابة به.

وأكد «النادي» ، أنَّ هناك 3 حالات مصابة به في مصر بأقاليم 3 محافظات، مشددًا على أنَّ هذا المرض ليس له علاقة بفيروس كورونا ولكن يصيب بعض مصابي الفيروس وذلك حسي ما ذكرته صحيفة «الوطن».

وأضاف عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أنَّ المرض يحدث نتيجة الإفراط في استخدام الكورتيزون والأدوية المثبطة للمناعة، محذرًا من الإفراط في المضادات الحيوية والكوريتزون دون الرجوع الى الطبيب المختص.
 

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