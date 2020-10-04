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والد محمد صلاح يكشف نتيجة تحليل كورونا لنجله

صلاح
صلاح
 
الأحد، 04-10-2020 03:07 م محمد فضل- متابعات

كشف صلاح غالي، والد النجم محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، حقيقة ما أثير حول إصابة نجله بفيروس كورونا المستجد.
وأكد صلاح غالي في تصريحات إعلامية، اليوم الأحد، أن تحاليل العينة الخاصة بفيروس كورونا لنجله، جاءت سلبية (أي غير مصاب)، مشيرا إلى أن محمد صلاح موجود حاليا في معسكر فريقه ليفربول ويمارس تدريباته بشكل طبيعي.
وأضاف: "لا صحة لما تم تداوله عن إصابته بكورونا، ابني بخير، الحمد لله".
وقال صلاح غالي، إنه تلقى اتصالا من ابنه محمد صلاح وطمأن أسرته، وأكد لهم أنه موجود في معسكر الفريق ولا صحة لإصابته بفيروس كورونا، وأن تحاليل عينته جاءت سلبية.

وكانت حسابات عدة في "تويتر"، تناقلت أمس السبت، تغريد تشير إلى إصابة الدولي المصري محمد صلاح بفيروس كورونا، وذلك بعد ساعات من إعلان ليفربول، إصابة نجمه الآخر السنغالي ساديو ماني بالفيروس.
 

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