واقعة نادرة الحدوث في الملاعب.. شاهد ماذا حدث للحكم وصدم الجميع

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الحكم
Native
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الأحد، 15-01-2023 12:08 م

 

شهدت مواجهة سويندون تاون مع ضيفه غريمسبي في دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي لكرة القدم، أمس السبت، حادثة غريبة ونادرة في عالم الساحرة المستديرة.

 

وفي الدقائق الأولى من شوط المباراة الأول، حاول أحد مدافعي سويندون تاون تشتيت الكرة لترتطم برأس الحكم سام بيركيس، الذي سقط على الأرض وانهار مباشرة، وقد هرع اللاعبون من الفريقين إلى الحكم وحاولوا مساعدته.

كما تدخل الطاقم الطبي لفريق سويندون لإسعاف الحكم لكنه لم يتمكن من مواصلة إدارة اللقاء ليتم حمله على نقالة إلى خارج الملعب وسط تحية من جماهير الفريقين في المدرجات.

 

وانتهت المباراة بفوز فريق سويندون تاون بنتيجة ساحقة قوامها خمسة أهداف دون رد.
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