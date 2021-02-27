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هيثم عرابي يكشف مفاجأة مدوية عن العرض الإيطالي المقدم لنجم الأهلي

هيثم عرابي
هيثم عرابي يكشف مفاجأة مدوية عن العرض الإيطالي المقدم لنجم الأهلي
 
السبت، 27-02-2021 08:43 ص أحمد عادل شعبان
كشف هيثم عرابي - رئيس نادي بلقاس - عن قصة طريفة حدثت إبان عمله مديرا للتعاقدات بالنادي الأهلي.

وقال "عرابي" في برنامج "نمبر ون": جاء عرض إيطالي للاعب بالأهلي وعندما راجعت العرض فوجئت أنه عرض معايشة وليس طلب انضمام.

وأضاف: اتصلت بمدير التعاقدات بالنادي الإيطالي لمعرفة حقيقة الأمر فنفى علمه بالقصة.

وتابع: تفاجأت أن وكيل لاعبين مصري شهير يعرف مذيع في الراديو في إيطاليا .. هذا المذيع صديق لرئيس قطاع الناشئين في النادي الإيطالي وهو الذي أرسل عرض معايشة للاعب مع قطاع الناشئين وليس الفريق الأول.

واستدرك: اتضح أن وكيل اللاعبين المصري فعل كل هذا لكي يزيد من سعر عقد لاعبه مع الأهلي.
 

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