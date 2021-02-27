هيثم عرابي يكشف مفاجأة مدوية عن العرض الإيطالي المقدم لنجم الأهلي

السبت، 27-02-2021
08:43 ص
أحمد عادل شعبان
كشف هيثم عرابي
- رئيس نادي بلقاس - عن قصة طريفة حدثت إبان عمله مديرا للتعاقدات بالنادي الأهلي.
وقال "عرابي" في برنامج "نمبر ون": جاء عرض إيطالي للاعب بالأهلي وعندما راجعت العرض فوجئت أنه عرض معايشة وليس طلب انضمام.
وأضاف: اتصلت بمدير التعاقدات بالنادي الإيطالي لمعرفة حقيقة الأمر فنفى علمه بالقصة.
وتابع: تفاجأت أن وكيل لاعبين مصر
ي شهير يعرف مذيع في الراديو في إيطاليا .. هذا المذيع صديق لرئيس قطاع الناشئين في النادي الإيطالي وهو الذي أرسل عرض معايشة للاعب مع قطاع الناشئين وليس الفريق الأول.
واستدرك: اتضح أن وكيل اللاعبين المصر
ي فعل كل هذا لكي يزيد من سعر عقد لاعبه مع الأهلي.