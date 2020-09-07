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رسميًا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع رمضان صبحي

رمضان صبحي
رمضان صبحي
 
الإثنين، 07-09-2020 06:11 م خالد الشرقاوي
أعلن نادي بيراميدز تعاقده رسميا مع رمضان صبحي قائد المنتخب المصري الأولمبي رسميا من صفوف نادي هيدرسفيلد الإنجليزي.
ونشرت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز فيديو تشويقي صدرته بهاشتاج ramadonaxpyramids، لإعلان التعاقد مع رمضان صبحي الذي أصبح لاعبا في صفوف النادي.
ويعلن المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز عن تفاصيل التعاقد مع أفضل لاعب في كأس أمم أفريقيا للشباب في مؤتمر صحفي عند دقات السادسة مساء بملعب الدفاع الجوي، بحضور اللاعب وهاني سعيد المدير الرياضي وعمرو بسيوني مدير التعاقدات.
ويعتبر رمضان صبحي هو ثاني صفقات نادي بيراميدز استعدادا للموسم الجديد بعد إعلانه التعاقد مؤخرا مع أحمد فتحي.

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