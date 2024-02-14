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هل الرعب وصل للدرجة دي؟.. ميدو يكشف مفاجأة عن عبدالله السعيد

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ميدو
الأربعاء، 14-02-2024 01:29 م


كشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، كواليس ما حدث مع عبدالله السعيد لاعب فريق الزمالك، واستبعاده من قائمة منتخب مصر النهائية التي شاركت في بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية.
قال ميدو خلال تقديمه برنامجه عبر قناة المحور: "هناك أمور حدثت من جانب اتحاد الكرة مع روي فيتوريا صعبة، وكان هناك تدخل في عمله الفني، واختياراته لقائمة منتخب مصر".
أضاف: "لك أن تتخيل أن أحد أعضاء مجلس اتحاد الكرة أخبر فيتوريا بعدم ضم عبد الله السعيد وضم إمام عاشور بدلًا منه، حتى لا تتعرض لهجوم من جماهير الأهلي".
أكمل: "كان هناك نوع من الإجبار على المدير الفني لاختيار بعض اللاعبين عن غيرهم، وكلام محمود فتح الله مدرب بيراميدز السابق خلال الأيام الماضية، في أحد البرامج يظهر حقيقة كلامي".
وأضاف: "هل الرعب من الأندية وصل لتدخل المسؤولين داخل اتحاد الكرة في اختيارات اللاعبين في قائمة المنتخب؟".
أتم تصريحاته: "منظومة الكرة المصرية تدار بطريقة عبثية، وأنك تتعاقد مع مدير فني براتب 200 ألف يورو شهريًا ونتحكم في اختياراته الفنية، أمر صعب للغاية ولم أكن أتخيل أننا سنصل لتلك المرحلة".

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