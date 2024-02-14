أقلهم 70 ألف جنيه شهريًا.. تعرف على راتب الجهاز الفني الجديد للمنتخب

الأربعاء، 14-02-2024
10:45 ص
وقع حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر
الأول، على عقود تدريب الفراعنة خلال جلسة جمعته مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة، ومن المنتظر الإعلان عن توقيع العقود خلال مؤتمر صحفي لتقديم الجهاز الفني لوسائل الإعلام.
بداية جديدة وتصحيح مسار الفراعنة مع العميد
يستعد حسام حسن، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر
، لبداية مهمته بشكل رسمي مع «الفراعنة»، من خلال المؤتمر الصحفي المحدد له غدًا بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقديمه مع جهازه المعاون بالكامل، وبداية عهد وأحلام جديدة للمنتخب الأول.
ويعقد ملايين المصريين الأمل على حسام حسن، في اعادة المنتخب للمسار الصحيح، في ظل التخبط الواضح في خطوات المنتخب في أمم افريقيا، بعدم تحقيق أي فوز، والاكتفاء بـ3 تعادلات وهزيمة، والخروج من دور الـ16 أمام الكونغو الديمقراطية.
تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر
يتمسك حسام حسن، بتواجد طارق سليمان، مدربا عاما بالجهاز الفني للمنتخب، وسعفان الصغير، مدربًا للحراس، ووليد بدر مديرا إداريا، وإبراهيم حسن مديرا للمنتخب، ومحمد عبد الواحد مدرب مساعد، مع استمرار الجهاز الطبي.
راتب الجهاز الفني لمنتخب مصر
كشف مصدر داخل اتحاد الكرة، عن قيمة رواتب الجهاز الفني لمنتخب مصر
، بقيادة حسام حسن، والذي جاء على النحو التالي:
- حسام حسن المدير الفني: مليون جنيه شهريًا، بفارق 12 مليون عن روي فيتوريا، الذي كان يتقاضى 200 ألف يورو، بواقع 13 مليون جنيه.
- إبراهيم حسن مدير المنتخب، يحصل على 750 ألف جنيه شهريًا.
- طارق سليمان المدرب العام، يتقاضى 175 ألف جنيه شهريًا.
- سعفان الصغير مدرب الحراس، 100 ألف جنيه شهريًا.
- وليد بدر المدير الإداري، 70 ألف جنيه شهريًا.