الخميس 30 مايو 2024
توقيت مصر 19:28 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار يسجل أعلى مستوى عالمياً وهذا سعره في البنوك اليوم

"هقول كلام هيزعل".. شوبير يفجر مفاجأة عن رحيل حارس الأهلي

قرار قضائي ضد سفاح التجمع ونجله بالتحفظ على أموالهما.. تفاصيل

"زوجي طلع شمال".. زوجة تستنجد بالشرطة بعدما عادت للمنزل واكتشفت الكارثة

الحكم بالمؤبد على المشهورة العراقية "أم اللول"

بريطانيا تمنع داعية شهير من دخول أراضيها لسبب غير متوقع

"ليه التريقه علي بطني؟".. حمو بيكا يعلق بغضب بعد التنمر على صورته

فيديوهات مخلة وصور.. تفاصيل ابتزاز سيدات بالشرقية

طلاق هنادي مهنا وأحمد صالح.. الجمهور مصدوم بعد حذفها صورهما ويتسائل

ارتفاع كبير في الإصابة بـ"الإيدز" بهذه الدولة العربية لسبب صادم

"هقول كلام هيزعل".. شوبير يفجر مفاجأة عن رحيل حارس الأهلي

2024_3_19_19_53_13_952
ا
الخميس، 30-05-2024 01:46 م


كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة بشأن، مصير محمود الزنفلي حارس مرمى النادي الأهلي، سواء بالرحيل أو الاستمرار في الموسم المقبل.

وكان الأهلي تعاقد مع محمود الزنفلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، من نادي الداخلية، بعدما تعرض محمد الشناوي للإصابة بخلع في الكتف مع المنتخب الوطني.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "فيه ناس كتير، بتسألني عن مصير محمود الزنفلي مع الأهلي، وهل هيمشي ولا مكمل الموسم المقبل، وهديلك مفاجأة مدوية، كولر بيحبه جدا، وشايف أنه ملتزم ومنضبط جدا جدا، وبيتمرن دون مشاكل".

أضاف: "مشهد الزنفلي في نهائي دوري الأبطال، واصطحاب عائلته للملعب، رغم أنه غير مقيد أفريقيا، واحتفاله بشكل مميز، كان عاجب الناس كلها".

وأتم تصريحاته: "هقول كلام هيزعل، هل كولر معندوش قناعة بالحارس حمزة علاء؟ مش عارف، مع أن حمزة لو كان لعب في بطولة دوري أبطال أفريقيا، كان ظهر بشكل مميز، خصوصا أنه بيلعب بشكل أساسي في المنتخب الأولمبي، وشايف أن الأولمبياد المقبلة، هي الإنقاذ بالنسبة له".

إقرأ ايضا

75721

سيف زاهر يطرح سؤالًا مثيراً بعد حلقته مع كهربا

2129513_0

"تريزيجيه" يعلق على أزمة حسام حسن ومحمد صلاح

2024_4_4_21_6_8_432

مهدد بالإيقاف 4 سنوات.. محامي رمضان صبحي يكشف مفاجأة

أخبار متعلقة

16621978511716101676

"عنده 35 سنة".. مدرب الأهلي يحسم أمر تجديد عقد علي معلول

2024_5_27_2_7_4_787

أول تعليق من كولر على تسببه في رحيل سيد عبدالحفيظ

2024_3_19_19_53_13_952

بسبب أحداث نهائي الكونفدرالية.. شوبير يكشف عن عقوبات قاسية على الزمالك

صلاح

شوبير يكشف موقف محمد صلاح من معسكر المنتخب

شوبير

مجدي عبدالغني يثير الجدل بسؤال صادم عن مصطفى شوبير؟

15531794461697952461

ماذا فعل "أفشة" مع كولر في غرفة الملابس بعد عدم مشاركته؟.. والمدرب يرفض معاقبته