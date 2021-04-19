كارثة تهدد مستقبل محمد صلاح .. قد لا يلعب كرة القدم مرة أخرى

الإثنين، 19-04-2021
07:01 ص
أحمد عادل شعبان
أعلنت عدد من الأندية الاوروبية - على رأسها ليفربول
- تدشين بطولة قارية تحت عنوان "السوبر ليج" خلافا لبطولات الاتحاد الأوروبي وبطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم وهو ما اعتبره الأخير بمثابة "انقلاب" على قواعد كرة القدم في العالم.
وأعلنت عدد من الأندية مشاركتها في البطولة وهي ليفربول
- مانشستر يونايتد - مانشتسر سيتي - أرسنال - تشيلسي - توتنام - برشلونة - ريال مدريد
- أتليتكو مدريد - الانتر - ميلان - اليوفينتوس.
وهدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمنع هذه الأندية من المشاركة في دوري أبطال أوروبا فضلا عن المشاركة في المسابقات المحلية ، كما هدد بمنع أي لاعب يلعب ضمن هذه البطولة من المشاركة في أي مسابقة تخص "فيفا" بما فيها المشاركة مع منتخبات بلادهم وهذا هو الأمر الذي يهدد مسيرة صلاح مع منتخب مصر
فضلا عن ناديه الذي قد يمنع من المشاركة في البرمييرليج.