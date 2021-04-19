الإثنين 19 أبريل 2021
توقيت مصر 08:46 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قرار رسمي بالتحقيق مع المسؤولين عن مسلسل «الطاووس»

علي جمعة: شرب الخمر والحشيش بعد الإفطار لا يبطل الصيام

أحمد موسى عن حادث القطار: «خرجنا من كارثة لمصيبة»

اتحاد الكرة يعلن عن قرار حازم بشأن مباراة الأهلي والزمالك

بث مباشر.. مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

حكم بسجن زوجة رئيس عربي وابنته 6 سنوات

أول صور لسيارة وزير الشباب والرياضة بعد الحادث

التحقيقات تفجر مفاجأة صادمة في سبب نبش قبر موظفة وحرق جثتها

«آل سعود» ينشر أحدث صورة لولي العهد رفقة أحد الأمراء

إصابة 97 إثر انقلاب قطار طوخ بالقليوبية.. والوزير إلى مكان الحادث

ADS
 

كارثة تهدد مستقبل محمد صلاح .. قد لا يلعب كرة القدم مرة أخرى

محمد صلاح
كارثة تهدد مستقبل محمد صلاح .. قد لا يلعب كرة القدم مرة أخرى
 
الإثنين، 19-04-2021 07:01 ص أحمد عادل شعبان
أعلنت عدد من الأندية الاوروبية - على رأسها ليفربول - تدشين بطولة قارية تحت عنوان "السوبر ليج" خلافا لبطولات الاتحاد الأوروبي وبطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم وهو ما اعتبره الأخير بمثابة "انقلاب" على قواعد كرة القدم في العالم.

وأعلنت عدد من الأندية مشاركتها في البطولة وهي ليفربول - مانشستر يونايتد - مانشتسر سيتي - أرسنال - تشيلسي - توتنام - برشلونة - ريال مدريد - أتليتكو مدريد - الانتر - ميلان - اليوفينتوس.

وهدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمنع هذه الأندية من المشاركة في دوري أبطال أوروبا فضلا عن المشاركة في المسابقات المحلية ، كما هدد بمنع أي لاعب يلعب ضمن هذه البطولة من المشاركة في أي مسابقة تخص "فيفا" بما فيها المشاركة مع منتخبات بلادهم وهذا هو الأمر الذي يهدد مسيرة صلاح مع منتخب مصر فضلا عن ناديه الذي قد يمنع من المشاركة في البرمييرليج.
 

إقرأ ايضا

احمد-شوبير

بعد الفوز على الزمالك .. شوبير لجماهير الأهلي: اللاعب اللي انتوا مستنيينه من سنين نزل التمرين

موسيماني

موسيماني يكشف اغرب ما فعله مساعدو كارتيرون ضده أثناء مباراة القمة: هكذا تصرفت معهم

إبراهيم سعيد

إبراهيم سعيد: هؤلاء السبعة ينبغي طردهم من نادي الزمالك لأنهم لا يليقوا به

أخبار متعلقة

محمد صلاح

بعد فشل انتقاله إلى ريال مدريد .. صلاح يتخذ قرارا مفاجئا بشأن ليفربول

محمد صلاح

بعد مفاوضات باريس سان جيرمان .. ليفربول يفجر مفاجأة عن بيع محمد صلاح

محمد صلاح

رسميا .. هذا النادي العملاق تواصل مع صلاح ليشتريه من ليفربول

الشوالي

نبوءة غريبة من عصام الشوالي بشأن محمد صلاح: سينتقل لهذا النادي

محمد صلاح

زين الدين زيدان يستهزيء بهدف صلاح في ريال مدريد .. وغضب في ليفربول

محمد صلاح يضحك

صلاح ينفجر ضحكا بعد سؤاله عن راموس .. ويفاجيء المذيع بإجابة غير متوقعة