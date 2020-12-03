هاني شاكر يفضح مرتضى منصور ويكشف ما حصل عليه من تركي آل الشيخ

الخميس، 03-12-2020
10:25 ص
المصريون
كشف هاني شاكر
، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، فضائح لأول مرة بشأن حصول
رئيس النادي المعزول مرتضى منصور
، على دعم
المستشار تركي آل الشيخ
للنادي، مشيرًا
إلى أن الأخير أهدى النادي مليون دولار وتم تحويلهم على حساب طبيب الفريق، ثم تم
إيداع تلك الأموال في خزينة النادي باسم مرتضي منصور .
وقال هاني شاكر
، في تصريحات هاتفية لفضائية "النهار"،
"مرتضي منصور خرج علينا بتصريح أنه تبرع بهذه الأموال من جيبه الخاص، ومن حق
مرتضي المطالبة بالمستحقات التي أودعها في خزينة النادي، رغم أنها كانت هدية من
الخارج لنادي الزمالك ".
وتابع "سيدخل خزينة نادي الزمالك خلال الأيام المقبلة ما يقرب من 60
مليون جنيه".
وأضاف "في أحد اجتماعات مجلس إدارة الزمالك تناقشوا لمدة أربع ساعات
في العديد من الأمور، ثم أتي رئيس المجلس ليتخذ قرارات مختلفة تماما في دقائق".
واختتم: "الحكام كانوا بينزلوا الملعب مش طايقين الزمالك بسبب تصريحات
مرتضي منصور".