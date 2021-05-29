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بعد التتويج بالسوبر الأفريقي .. رسالة غير متوقعة من الخطيب لـ الزمالك

محمود-الخطيب-22019_9_13_16_6
بعد التتويج بالسوبر الأفريقي .. رسالة غير متوقعة من الخطيب لـ الزمالك
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السبت، 29-05-2021 06:52 ص أحمد عادل شعبان
توجه محمود الخطيب - رئيس الأهلي - برسالة تقدير إلى مجلس إدارة نادي الزمالك بعد قيام الأخير بتهنئته بالسوبر الأفريقي.

وقالت الصفحة الرسمية للأهلي إن الخطيب أكد على تقديره لكافة التهاني التي تلقاها الأهلي بمناسبة فوزه بكأس السوبر الأفريقي وفي مقدمتها تهنئة مجلس إدارة نادي الزمالك التي جاءت معبرة عن المعاني السامية للرياضة الوتأكيد على العلاقات الراسخة بين الأندية الرياضية الشقيقة.

و وجه الشكر لمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسن لبيب وتمنى رئيس الأهلي أن تكون هناك انطلاقة جديدة في كل الاتجاهات لتوطيد العلاقات بين المؤسسات الرياضية بما يخدم مصلحة الوطن.
 

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