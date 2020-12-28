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المنيسي يكشف مفاجأة عن الصفقات التي سيبرمها الأهلي قبل كأس العالم للأندية

المنيسي
المنيسي يكشف مفاجأة عن الصفقات التي سيبرمها الأهلي قبل كأس العالم للأندية
 
الإثنين، 28-12-2020 07:14 ص أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي إبراهيم المنيسي - رئيس تحرير مجلة الأهلي - عن مفاجأة سارة لجماهير ناديه بشأن الصفقات قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

وقال في تغريدة عبر حسابه بـ تويتر: تدعيم قوى لقائمة الأهلى من أجل كأس العالم للأندية ..هى تستحق.

وحاول المنيسي تفسير كلامه منعا للغط قائلا: أظن قالها أمير توفيق واضحة : الأهلى لم ولن يتفاوض مع أحد من لاعبي الزمالك منعا للشائعات ومتاجرة اللاعبين ووكلائهم ومنوبيهم فى البرامج والمواقع ..ودعما لاستقرار هذا النادى الكبير فى ظروفه الحالية.وتأكيدا من الأهلى على مواقفه ومسئولياته فى نبذ التعصب.
 

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