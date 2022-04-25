ميدو يسخر من فرج عامر:« محسسني إنك قريب إنفانتينو»

الإثنين، 25-04-2022
11:07 ص
تحدث
الإعلامي أحمد حسام ميدو
عن إمكانية إعادة مباراة مصر
والسنغال
، في جولة الحسم من عمر
التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر، مشددا على عدم وجود أي مؤشرات
بشأن هذا الأمر وعدم التلاعب بمشاعر الجماهير.
وقال
ميدو
، في تصريحاته عبر برنامج «الريمونتادا» على قناة «المحور»: «ما دونه فرج عامر
رئيس سموحة السابق حول إعادة مباراة مصر
والسنغال
في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم
2022 غير مؤكد، والمهندس فرج عامر
محسسني إنه قريب إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة
القدم، بعد ما كتب إن ماتش مصر
والسنغال
هيتعاد».
وواصل
تصريحاته قائلا: «الكلام ده ملوش أي أساس من الصحة، الماتش مش هيتعاد يا جماعة ولو
في عقوبات هيكون تغريم السنغال
بس، ومتدوش الناس أمل عن إعادة مباراة مصر
والسنغال
،
والماتش مش هيتعاد، انسوا القصة دي».