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شوبير: مصطفى محمد حزين..وهذا النجم أول الراحلين عن الزمالك

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شوبير
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الأربعاء، 28-07-2021 12:18 م
كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن قرب رحيل أحد نجوم فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وأكد شوبير في تصريحات عبر برنامجه “ مع شوبير ” بأثير “ اون سبورت اف ام ” أن حمزه المثلوثي لاعب الفريق بدأ في البحث عن عروض للرحيل عن الفريق في ظل عدم قناعة باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق به.
وأضاف أن أيام المثلوثي باتت قليلة في الزمالك حيث أن هناك حديث عن تلقيه عرضا من الترجي التونسي.
وعن مصطفي محمد نجم الفريق المعار لـ جالاتا سراي فأكد أنه حزين على عدم تأهل الفريق لبطولة دوري ابطال اوروبا متمنيا له إحراز هدف بمباراة اليوم حتى “ يحس بنفسه شويه .
 

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