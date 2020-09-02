لحظة وصول والد ميسي لبرشلونة لحسم مصير نجله



نشرت إذاعة "كواترو" الإسبانية، فيديو لخورخى ميسي والد النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، لحظة وصوله إلى مطار برشلونة الدولى وسط لفيف من وسائل الإعلام، لكن كان تعليق والد ميسي ووكيله على مستقبل نجله: "لا أعرف شيئا يا رفاق".

وصل خورخى ميسي، لمطار برشلونة الدولي "إل – برات"، للاجتماع بجوسيب ماريا بارتوميو رئيس البلوجرانا لحسم مستقبله نجله داخل "كامب نو".



وكان ليونيل ميسي، أرسل فاكس لإدارة النادى، يرغب فيه تفعيل بند الرحيل المجانى بعد نهاية كل موسم والمُدرج في عقده المنتهى يونيو 2021، لكن يؤكد مسئولو البارسا أن موعد تفعيل هذا البند انتهى في 10 يونيو الماضى، وإذا أراد اللاعب الرحيل فليسدد 700 مليون يورو قيمة الشرط الجزائى في عقده.



ومن المقرر أن يلتقي خورخي ميسي بنجله فى منزله، قبل الاجتماع بجوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة اليوم الأربعاء، كم تم تداوله فى الصحف الإسبانية.