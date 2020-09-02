الأربعاء 02 سبتمبر 2020
توقيت مصر 12:51 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"شوبير": 3 سيناريوهات لـ أزمة "كهربا" مع فيفا

4 دول تستهدف سفينة شحن أمريكية بقصف صاروخي

مصرع 7 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسوان

الأمن يكشف لغز بيع الأسلحة على صفحات فيس بوك

مستشار بن زايد: هل حقا اليهود عباقرة

صدمة لـ«بيراميدز» قبل مواجهة الزمالك

تعرف على أخطر شجرة في العالم.. تفاحة الموت

خدشت حياؤه بـ "حضن" في دولة خليجية.. ماذا حدث

هزّت قنا.. الصورة الأولى للمتهم بذبح شقيقتين

لحظة وصول والد ميسي لبرشلونة لحسم مصير نجله

لحظة وصول والد ميسي لبرشلونة لحسم مصير نجله

54696768_303
ميسى
 
الأربعاء، 02-09-2020 10:45 ص محمد عبد الحارس


نشرت إذاعة "كواترو" الإسبانية، فيديو لخورخى ميسي والد النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، لحظة وصوله إلى مطار برشلونة الدولى وسط لفيف من وسائل الإعلام، لكن كان تعليق والد ميسي ووكيله على مستقبل نجله: "لا أعرف شيئا يا رفاق".
وصل خورخى ميسي، لمطار برشلونة الدولي "إل – برات"، للاجتماع بجوسيب ماريا بارتوميو رئيس البلوجرانا لحسم مستقبله نجله داخل "كامب نو".

وكان ليونيل ميسي، أرسل فاكس لإدارة النادى، يرغب فيه تفعيل بند الرحيل المجانى بعد نهاية كل موسم والمُدرج في عقده المنتهى يونيو 2021، لكن يؤكد مسئولو البارسا أن موعد تفعيل هذا البند انتهى في 10 يونيو الماضى، وإذا أراد اللاعب الرحيل فليسدد 700 مليون يورو قيمة الشرط الجزائى في عقده.

ومن المقرر أن يلتقي خورخي ميسي بنجله فى منزله، قبل الاجتماع بجوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة اليوم الأربعاء، كم تم تداوله فى الصحف الإسبانية.


إقرأ ايضا

904

رسالة مهمة من "القيصر" لجماهير "الدراويش"

201902251154105410

"شوبير": 3 سيناريوهات لـ أزمة "كهربا" مع فيفا

19659408161574685810

صدمة لـ«بيراميدز» قبل مواجهة الزمالك

 

أخبار متعلقة

118517000_3498491906872077_5444330171263867116_n

«ميسى» يصيب أصغر مشجع كتالونى بالإحباط

13_573001_highres

ثغرة جديد بعقد "ميسي" تتيح له الرحيل مجانا

235961-1666208694

"ميسى" على رادار ليفربول .. بعد أعجاب كلوب

256608_0

"ميسى" يصدم إدارة ناديه بذلك القرار

ارشيف

مفاجآت جديدة يكشفها شوبير فى رحيل رمضان صبحى

ميسى

ميسي يهدد بالرحيل عن صفوف "البلوجرانا"