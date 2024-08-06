موعد مباراة مصر والمغرب على البرونزية في أولمبياد باريس





خسر منتخب مصر الأولمبي من فرنسا في نصف نهائي منافسات كرة القدم بـ أولمبياد باريس 2024 بنتيجة 3-1.

كان ذلك بعد تأهله على حساب باراجواي من ربع النهائي بركلات الترجيح.

أما منتخب المغرب فخسر أمام إسبانيا 2-1 في نصف النهائي، بعد تأهله من ربع النهائي بفوز ساحق على الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان منتخب مصر تصدر ترتيب المجموعة الثالثة على حساب إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومينيكان.

فيما تصدر منتخب المغرب المجموعة الثانية بـ 6 نقاط على حساب الأرجنتين والعراق وأوكرانيا.

والآن يلتقي المنتخبان العربيان لتحديد من سيحقق الميدالية البرونزية المؤكدة للعرب والأفارقة.

اللقاء الأخير بين الطرفين انتهى بفوز المغرب 2-1 في نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

موعد المباراة والقناة الناقلة

يلتقي منتخب مصر الأولمبي مع المغرب يوم الخميس 8 أغسطس.

وتقام المباراة على ملعب "لا بوجوار" في مدينة نانت، التي بدأت منها مصر المسيرة في المجموعات.

وتبدأ المباراة في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة على بي إن سبورتس 1 ويعلق عليها علي محمد علي.