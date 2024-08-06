الثلاثاء 06 أغسطس 2024
توقيت مصر 07:08 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وفاة الفنان محمود بندق عن عامر ناهز 47 عاماً

تفاصيل إخلاء سبيل إسلام البحيري

صعود تاريخي للدولار أمام الجنيه ليسجل هذا الرقم

ماذا قال إبراهيم فايق عن قرار الرئيس في قضية أحمد رفعت؟

"أمي كانت خايفة تدفن لوحدها".. تفاصيل جريمة غريبة في القاهرة

موعد مباراة مصر والمغرب على البرونزية في أولمبياد باريس

"المذنب سيعاقب".. قرار عاجل من الرئيس السيسي بشأن وفاة أحمد رفعت

بعد الزيادة المفاجئة.. كم وصل سعر الدولار اليوم في البنوك؟

الداعية محمد أبوبكر يرد على زواجه من صاحبة مركز تجميل متبرجة

تفاصيل أقوال شقيقة "فتاة الهرم": عمها مارس معها العلاقة وسجلت له أثناء معاشرتها

موعد مباراة مصر والمغرب على البرونزية في أولمبياد باريس

348911_0
ا
الثلاثاء، 06-08-2024 01:01 ص


 

خسر منتخب مصر الأولمبي من فرنسا في نصف نهائي منافسات كرة القدم بـ أولمبياد باريس 2024 بنتيجة 3-1.

كان ذلك بعد تأهله على حساب باراجواي من ربع النهائي بركلات الترجيح.

أما منتخب المغرب فخسر أمام إسبانيا 2-1 في نصف النهائي، بعد تأهله من ربع النهائي بفوز ساحق على الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان منتخب مصر تصدر ترتيب المجموعة الثالثة على حساب إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومينيكان.

فيما تصدر منتخب المغرب المجموعة الثانية بـ 6 نقاط على حساب الأرجنتين والعراق وأوكرانيا.

والآن يلتقي المنتخبان العربيان لتحديد من سيحقق الميدالية البرونزية المؤكدة للعرب والأفارقة.

اللقاء الأخير بين الطرفين انتهى بفوز المغرب 2-1 في نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

 

موعد المباراة والقناة الناقلة

 

يلتقي منتخب مصر الأولمبي مع المغرب يوم الخميس 8 أغسطس.

 

وتقام المباراة على ملعب "لا بوجوار" في مدينة نانت، التي بدأت منها مصر المسيرة في المجموعات.

 

وتبدأ المباراة في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

 

وتذاع المباراة على بي إن سبورتس 1 ويعلق عليها علي محمد علي.

إقرأ ايضا

17341132503048202407070644254425

ماذا قال إبراهيم فايق عن قرار الرئيس في قضية أحمد رفعت؟

202002151156215621

"يعني أخد إذن منك؟".. رد مفاجئ من أحمد حسن على إبراهيم حسن

19_2021-637453757232325365-232

شوبير يكشف مفاجأة عن أزمة كهربا وأفشة مع كولر

أخبار متعلقة

202002151156215621

"يعني أخد إذن منك؟".. رد مفاجئ من أحمد حسن على إبراهيم حسن

19_2024-638577979547428485-742

انسحاب نائل نصار من أولمبياد باريس وبيان رسمي يكشف السبب

thumbs_b_c_6bf703de7a21fe3950b5a9bc0480e78a

فيديو.. أول تعليق من الملاكمة الجزائرية إيمان خليف على كونها رجل وتبكي

2024_7_30_18_50_3_636

موعد مباراة مصر وباراجواي في ربع نهائي أولمبياد باريس

FB_IMG_1713720556747-1024x684

بعد استبعادها من الأوليمبياد.. اتحاد الملاكمة يكشف سبب زيادة وزن يمنى عياد 700 جرام

ك

بالصور.. كيف ظهرت شقيقة أمير قطر في افتتاح أولمبياد باريس؟