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انسحاب نائل نصار من أولمبياد باريس وبيان رسمي يكشف السبب

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الأحد، 04-08-2024 01:34 م


أعلن الاتحاد المصري للفروسية، في بيان رسمي، انسحاب نائل نصار من منافسات الفروسية في أولمبياد باريس 2024.

وكشف البيان انسحاب نائل نصار، بسبب إصابة الجواد الخاص به، في القدم اليمنى الأمامية، مساء أمس الأول، وأظهرت الفحوصات الطبية بأجهزة الموجات فوق الصوتية، أن الإصابة تحول دون مشاركته.

وتنص لوائح الأولمبياد، على عدم استبدال أي جواد بعد تاريخ 31 يوليو، ولا يسمح بوجود سوى جواد واحد فقط لكل فارس، لهذا رسميا ينسحب المصري نائل نصار من الأولمبياد.

 

وذكر بيان الاتحاد، أن نصار هو سادس فارس ينحسب من الأولمبياد، بسبب إصابة الجواد الخاص به بعد الاختبار الطبي الأول بواقع واحد من فرنسا.

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