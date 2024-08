فيديو.. أول تعليق من الملاكمة الجزائرية إيمان خليف على كونها رجل وتبكي

علقت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، على تعرضها للتنمر واتهامها بأنها "رجل وليست أنثى".

وقالت خليف وهي تبكي: " منذ سنوات وأنا ألعب ملاكمة في الاتحاد الدولي الذي ظلمني، ولكن أنا عند الله".

وجاء تعليق حليف بعد فوزها على منافستها المجرية لوكا هاموري 5-0 بإجماع الحكام، في وزن 66 كيلو غرام، ضمن أولمبياد باريس.

وكانت خليف تعرضت طوال الأيام الماضية للتنمر عربياً وعالمياً عبر منصات السوشيال ميديا، فضلاً عن الهجوم عليها بشراسة من الصحافة الغربية باعتبارها "ذكراً" وليست أنثى، ومن ثم فهي لا يحق لها الاستفادة من قوتها المفرطة من أجل تحقيق ميدالية.