"موسيماني" يصدم "كهربا" ويقرر مضاعفة عقوبته

الخميس، 04-03-2021
09:17 م
الطيب حسين
ضاعف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني
، المدير الفني للنادي الأهلي، عقوبة لاعبه محمود كهربا
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وجاء هذا بعد قرار إيقاف اللاعب يوم أمس عن المباريات لمدة شهر وتغريمه 200 ألف جنيه.
وأبلغ مدير الكرة سيد عبدالحفيظ اللاعب محمود كهربا
باستبعاده من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، وخوضه المران بشكل منفرد، وفقًا لتعليمات المدير الفني بيتسو موسيماني
.
ورفض كهربا
مصافحة موسيماني
عقب لقاء طلائع الجيش داخل غرف خلع الملابس، اعتراضًا على عدم مشاركته أساسيًا في اللقاء، ما أصاب المدير الفني بالصدمة من تصرف اللاعب، وطالب بمعاقبته وقرر استبعاده من حساباته.
وغاب كهربا
عن تدريب الأهلي الجماعي، اليوم، تنفيذًا لقرار المدير الفني وإدارة ناديه.
ويرفض موسيماني
تواجد كهربا
في التدريبات الجماعية على خلفية اعتراضه على جلوسه احتياطيًا في مباراة طلائع الجيش.