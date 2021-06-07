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موسيماني يُبلغ إدارة الأهلي عدم رغبته في استمرار هذا اللاعب

موسيماني
موسيماني
Native
الإثنين، 07-06-2021 05:07 م
أكد الإعلامى أحمد شوبير رحيل السنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى إن موسيمانى المدير الفنى للأهلى أبلغ إدارة النادي عدم رغبته فى تواجد بادجى مع الفريق خلال الفترة المقبلة مؤكدا عدم الحاجة الفنية إليه.

وألمح الإعلامى أحمد شوبير إلى إمكانية إجراء صفقة تبادلية بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى وبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وقال شوبير إن هناك رغبة فى الأهلى فى الحصول على خدمات إبراهيم عادل الجناح الهجومى لبيراميدز بعد المستوى المميز الذى يقدمه اللاعب وفى المقابل يرغب بيراميدز فى ضم ناصر ماهر صانع ألعاب الأهلى وهو ما قد يحدث فى الصيف المقبل عبر صفقة تبادلية بين الناديين .
 

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