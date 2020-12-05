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موسيماني سيفاجيء طلائع الجيش بلاعب غير متوقع في نهائي الكأس .. تعرف على اسمه

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موسيماني سيفاجيء طلائع الجيش بلاعب غير متوقع في نهائي الكأس .. تعرف على اسمه
 
السبت، 05-12-2020 07:55 ص أحمد عادل شعبان
كشفت مصادر عما يدور داخل عقل الجنوب افريقي بيتسو موسيماني - المدير الفني للنادي الأهلي - قبل ساعات من لقاء نهائي الكأس مع طلائع الجيش.

ويفكر موسيماني في مفاجأة لفريق الطلائع عن طريق البدء بالمغربي بدر بانون في خط ظهر الفريق بدلا من ياسر إبراهيم.

ويرى موسيماني أن بانون قد يساعده على القيام بخطته على أكمل وجه ، حيث يفضل موسيماني البدء بالكرة من الخلف فيما يجيد بانون اللعب بقدميه ويملك فيهما المهارة والقدرة على نقل الكرة بسهولة.

وأوضحت التدريبات الأخيرة للنادي الأهلي أن موسيماني يعطي لبدر بانون اهتماما خاصا وقد يكون هو مفاجأته في نهائي الكأس.
 

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