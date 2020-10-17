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مفاجأة.. مباراة الأهلي والوداد تذاع على هذه القنوات المفتوحة

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الاهلي
 
السبت، 17-10-2020 06:11 م أحمد سالم
يحل الأهلي ضيفًا ثقيلاً على الوداد على مركب محمد الخامس اليوم السبت 17 أكتوبر، وذلك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 202٠.

كان من المقرر أن تقام المباراة مطلع مايو الماضي، لكن بعد تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم والقارة الإفريقية، توقفت البطولة ولم تعد إلا بمباراة الأهلي والوداد في ذهاب نصف النهائي.

وكانت قنوات ORTM من دولة مالي و RTI من كوت ديفوار قد اعلنتا انهمات ستذيعان المباراة على المفتوحة وللمزيد من التوضيح عبرهذا الرابط
https://bit.ly/31gEfCE

ما هو موعد مباراة الأهلي والوداد؟

موعد مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا هو السبت 17 أكتوبر 2020، وستقام المباراة في مركب محمد الخامس.
ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت المغرب، التاسعة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط، وستذاع مباراة الأهلي والوداد على القناة السابعة.
إذا لم تستطع متابعة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يوفرها موقع جول، والتي ستبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.
 

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