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مواجهة ودية.. خبر غير سار من اتحاد الكرة بشأن معسكر المنتخب القادم

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مواجهة ودية.. خبر غير سار من اتحاد الكرة بشأن معسكر المنتخب القادم

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ارسيف
 
السبت، 24-10-2020 12:17 م محمد عبد الحارس


أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أن المنتخب تعود على خوض مباريات قوية في فترات الإعداد وحدث ذلك من قبل أثناء الاستعداد لمباريات بطولة أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو.
وأضاف غريب في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيى عبر قناة الزمالك، قائلا : " سنواجه منتخب البرازيل وديا في الفترة المقبلة وجميع لاعبيه نجوم وستكون المباراة بمثابة احتكاك قوي للاعبي المنتخب استعدادا للاولمبياد".
وتابع :" اتحاد الكرة لا يتحمل نفقات معسكر المنتخب المقبل في السعودية والذي يتخلله خوض ودية البرازي"ل .
وأوضح المدير الفني أنه ضم نفس المجموعة التي تأهلت للأولمبياد بالإضافة إلى اللاعبين المصابين في فترة البطولة الأفريقية يالإضافة إلى العناصر التي برزت في الفترة الماضية.
 

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