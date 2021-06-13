الجمهور يُجبر صلاح على حذف صورة بعد نشرها بدقائق لهذا السبب

الأحد، 13-06-2021
02:14 م
أجبر الجمهور اللاعب محمد صلاح
، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول
الإنجليزي، على حذف صورة
نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"،
بعد أقل من ساعة على نشرها، بسبب الانتقادات التي تعرض لها.
وفاجأ صلاح متابعيه بنشر صورة له وهو يقضي إجازته في مدينة
الغردقة على شواطئ البحر الأحمر.
وبعد نشر صلاح تغريدته، تعرض لوابل من الانتقادات من بعض
المتابعين، خصوصا أنها جاءت بالتزامن مع سقوط اللاعب
الدنماركي كريستيان إريكسين، مغشيا
عليه في مباراة فنلندا ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).
واضطر صلاح لحذف التغريدة بعد الهجوم ضده من المتابعين، ومراعاة
لمشاعر الجماهير التي تأثرت بسقوط إريكسين وتابعت حالته الصحية بعد تعرضه لأزمة قلبية.
واكتفى صلاح بنشر الصورة عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس
بوك" فقط مع حذف التغريدة من "تويتر".
وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في بيان رسمي
استقرار الحالة الصحية للنجم الدنماركي بعد سقوطه مغشياً عليه في مباراة فنلندا واستكمل
اللقاء بشكل رسمي.