الأحد 13 يونيو 2021
توقيت مصر 15:44 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وجدوها شبه عارية.. يقتل عروسه قبل أيام من زفافهما بطريقة وحشية

الجمهور يُجبر صلاح على حذف صورة بعد نشرها بدقائق لهذا السبب

المالية: لن نستطيع توفير الرواتب والمعاشات حال استمر هذا الأمر

ما علاقة محمد حسان ومحمد حسين يعقوب بخلية "داعش إمبابة"؟

خبأ عشيقته في منزل والديه وعاشا معًا 11 عامًا دون علمهما وهكذا كُشف أمره

مهاب مميش يرد على تهديد قناة "أشدود الإسرائيلية" لقناة السويس

أحمد مكي يتكفل بعلاج فاطمة كشري

إيمي سمير غانم تنشر صورة لوالدها ووالدتها

فنانة شهيرة تنهار من البكاء بعد محاولة هذا الفنان اغتصابها (فيديو)

المالية: ٢,٢ مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك السخنة في مايو الماضي

ADS
 

الجمهور يُجبر صلاح على حذف صورة بعد نشرها بدقائق لهذا السبب

185454
صلاح
Native
الأحد، 13-06-2021 02:14 م

أجبر الجمهور اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، على حذف صورة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد أقل من ساعة على نشرها، بسبب الانتقادات التي تعرض لها.
وفاجأ صلاح متابعيه بنشر صورة له وهو يقضي إجازته في مدينة الغردقة على شواطئ البحر الأحمر.
وبعد نشر صلاح تغريدته، تعرض لوابل من الانتقادات من بعض المتابعين، خصوصا أنها جاءت بالتزامن مع سقوط اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسين، مغشيا عليه في مباراة فنلندا ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).
واضطر صلاح لحذف التغريدة بعد الهجوم ضده من المتابعين، ومراعاة لمشاعر الجماهير التي تأثرت بسقوط إريكسين وتابعت حالته الصحية بعد تعرضه لأزمة قلبية.
واكتفى صلاح بنشر الصورة عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك" فقط مع حذف التغريدة من "تويتر".
وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في بيان رسمي استقرار الحالة الصحية للنجم الدنماركي بعد سقوطه مغشياً عليه في مباراة فنلندا واستكمل اللقاء بشكل رسمي.

 

إقرأ ايضا

موسيماني و كهربا

قبل عودة الدوري .. قرار مفاجيء من موسيماني تجاه كهربا وحسين الشحات

مرتضى منصور

مرتضى يكشف تفاصيل حديثه مع ساسي قبل الرحيل: أمير ابني هيقولكم أخبار مهمة

أبو تريكة

سر اهتزاز أبو تريكة في ستوديو بي إن سبورت : وفاة نجم منتخب مصر هي السبب

أخبار متعلقة

محمد صلاح

مفاجأة مدوية تفسد انتقال محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان

محمد صلاح يضحك

ميدو: على مسئوليتي الشخصية .. صلاح سيترك ليفربول وينتقل لهذا النادي خلال أيام

محمد صلاح يضحك

رغم خسارة الدوري .. مفاجأة سارة لـ محمد صلاح في ليفربول

محمد صلاح

رغم فوز تشيلسي بدوري الأبطال .. مفاجأة سارة لـ محمد صلاح و ليفربول

محمد صلاح

ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح بشرط عدم انتقاله لهذا النادي

محمد صلاح

بعد خسارة الدوري .. صلاح يكشف أسباب فشل ليفربول هذا الموسم