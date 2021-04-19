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منع صلاح والنني من المشاركة مع منتخب مصر والسبب صادم

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منع صلاح والنني من المشاركة مع منتخب مصر والسبب صادم

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ارشيفية
 
الإثنين، 19-04-2021 11:44 ص المصريون

أعلن 12 فريقا أوروبيا، رسميًا إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي، ليكون بديلًا لبطولة دوري أبطال أوروبا.
الفرق المنضمة هي ميلان وأرسنال وأتلتيكو وتشيلسي وبرشلونة وإنتر ويوفنتوس وليفربول ومان سيتي ومانشستر يونايتد وريال مدريد وتوتنهام.
وبعد ذلك البيان أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بيانًا قال فيه: "يمكن منع كل نادي ولاعب مشارك في دوري السوبر من جميع مسابقات اليويفا والفيفا ، سواء على المستوى الأوروبي أو الدولي"
بيان اليويفا يعني أن أي لاعب يشارك في بطولة السوبر الأوروبي سيتم حرمانه من المشاركة في أي بطولة تابعة للفيفا.
وبذلك، فإن محمد صلاح جناح نادي ليفربول، ومحمد النني لاعب ارسنال، لن يتمكنوا من المشاركة في أي مباراة أو بطولة مع المنتخب المصري، وأقربها سيتم حرمان صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو.
 

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