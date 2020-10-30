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رضا عبد العال يحذر أندية الدوري من التعاقد ‏مع لاعبي طنطا.. ما السر !

رضا عبد العال
رضا عبد العال
 
الجمعة، 30-10-2020 11:46 م المصريون ـ متابعات
حذّر رضا عبدالعال، المدير الفني لفريق طنطا، من تعاقد أندية الدوري الممتاز مع 11 لاعبًا هربوا من النادي قبل نهاية الموسم الجاري.
وقال عبدالعال، في تصريحات عبر أون تايم سبورتس: «أحذر أندية الدوري المصري من التعاقد مع هؤلاء اللاعبين الذين هربوا من طنطا، فهم لا يعرفون شيئاً عن كرة القدم، ومفكرين نفسهم مارادونا وميسي».
وواصل: «تخلصنا من النفوس السيئة بهروب هؤلاء اللاعبين، فتحقق الفوز اليوم على حساب إنبي، وقدمنا مباراة جيدة ولعبنا لمدة 10 دقائق متتالية من لمسة واحدة».
 

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