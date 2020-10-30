رضا عبد العال يحذر أندية الدوري من التعاقد ‏مع لاعبي طنطا.. ما السر !

الجمعة، 30-10-2020
11:46 م
المصريون ـ متابعات
حذّر رضا عبدالعال، المدير الفني لفريق طنطا
، من تعاقد أندية
الدوري الممتاز مع 11 لاعبًا هربوا من النادي قبل نهاية الموسم الجاري.
وقال عبدالعال، في تصريحات عبر أون تايم سبورتس: «أحذر أندية
الدوري المصري من التعاقد مع هؤلاء اللاعبين
الذين هربوا من طنطا
، فهم لا يعرفون شيئاً عن كرة القدم
، ومفكرين نفسهم مارادونا وميسي».
وواصل: «تخلصنا من النفوس السيئة بهروب هؤلاء اللاعبين
، فتحقق الفوز اليوم على حساب إنبي، وقدمنا مباراة جيدة ولعبنا لمدة 10 دقائق متتالية من لمسة واحدة».