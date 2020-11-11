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منتخب جزر القمر يتعادل مع كينيا وهذا ترتيب الفراعنة

منتخب مصر
مصر
 
الأربعاء، 11-11-2020 08:46 م أحمد سالم
حافظ منتخب جزر القمر الأول لكرة القدم على صدارة ترتيب المجموعة السابعة التي تضم مصر وذلك بتعادله مع كينيا في المباراة التي أقيمت مساء اليوم.

وانتهت مباراة جزر القمر وكينيا (1-1) على أرضية ملعب موي ستاديوم وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة السابعة التي تضم معهما كلا من مصر وتوجو.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر ضد توجو يوم السبت المقبل بالقاهرة في إطار مواجهات الجولة ذاتها.

كان منتخب مصر قد حصد نقطتين فقط بمجموعته بعد التعادل في الجولتين الأولى والثانية أمام كينيا ثم جزر القمر.
 

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