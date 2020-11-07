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أحمد حسن يهنئ "أبو تريكة".. والأخير يرد باللقب المحبب

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أحمد حسن يهنئ "أبو تريكة".. والأخير يرد باللقب المحبب
 
السبت، 07-11-2020 08:59 م
هنأ أحمد حسن، عندي لاعب العالم، النجم محمد أبو تركية لاعب الكرة المصرية السابق بعيد ميلاده.

وكتب "حسن" عبر "تويتر": "ما ينفعش يعدى اليوم من غير ما أقولك كل سنة وانت طيب و بخير يا ماجيكو أحد أهم أساطير الكرة المصرية.. محمد محمد محمد أبو تريكة".

ليختار أبو تريكة لفظ الصقر في رده عليه قائلًا: "اسبم يا صقر يا نجم النجوم".

واحتفل أبو تريكة اليوم السبت بعيد مبلاده الحادي والأربعين وسط احتفاء واسع على منصات التواصل.

وهنا الأهلي والفيفا النجم المصري كما عبر الآلاف عبر مواقع التواصل عن تهنئتهم للماجيكو.
 

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