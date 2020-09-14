مقرب من مدرب برشلونة الجديد يكشف عن أغرب ما قاله لإدارة النادي عن محمد صلاح

الإثنين، 14-09-2020
08:20 ص
أحمد عادل شعبان
كشفت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية أن رونالد كومان
- المدير الفني الجديد لبرشلونة
الإسباني - حدد النجم المصري محمد صلاح
باعتباره الصفقة الأولى التي يرغب في ضمها للفريق الكتالوني.
وقالت الصحيفة إن كومان
أبلغ إدارة برشلونة
أن المصري محمد صلاح
هو رغبته التعاقدية الأولى لكي يعيد للفريق الكتالوني أمجاده.
ونقلت الصحيفة تصريحات لشجاك سوارت، اللاعب الهولندي السابق، والتي أدلى
بها لموقع «voetbalzone.nl»، وقال فيها: أعرف أن كومان
يريده، وأعلم أن
صلاح يرغب في الرحيل.
وتألق صلاح مع ليفربول بداية هذا الموسم وسجل "هاتريك" في شباك ليدز يونايتد.