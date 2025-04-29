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بعد ضجة اختطاف فتاة بواسطة صديقتها.. الداخلية: كانت في العين السخنة

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بعد ضجة اختطاف فتاة بواسطة صديقتها.. الداخلية: كانت في العين السخنة

الثلاثاء، 29-04-2025 11:15 ص

 

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إخلاء سبيل فتاة المرج وصديقتها بضمان محل إقامتهم في واقعة إدعاء اختفاء فتاة في المرج واختطافها على يد صديقتها.

تفاصيل جديدة في واقعة اختفاء فتاة المرج

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تفاصيل جديدة في واقعة إدعاء اختفاء فتاة في المرج واختطافها على يد صديقتها.

أشارت تحريات الإدارة العامة لمباحث القاهرة إلى عدم صحة الواقعة وأن الفتاة نشبت بينها وبين والدتها خلافات قامت على أثرها بالسفر برفقة صديقتها إلى العين السخنة ثم عادت إلى المنزل.

أكدت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أن فتاة المرج لم يتم اختطافها وأنها غادرت المنزل بمحض إرادتها، نافية العثور عليها في أحد مناطق الجيزة مقيدة وبها أثار تعدي على جسدها.

فتاة المرج أدعت شقيقتها وأقاربها باختطافها بعد أن قامت بركوب ميكروباص بمنطقة عين شمس برفقة صديقتها واتهمت الأخيرة بالتسبب في اختفائها وأنها قامت بالتعدي عليها وتركتها في منطقة صحراوية بالجيزة على عكس الحقيقة.

فيما قامت الأجهزة الأمنية في القاهرة بالتحفظ على فتاة وشقيقتها وصديقتها في واقعة إدعاء الأولى اختفاء شقيقتها واتهام الثالثة بالتسبب في اختفائها.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات إدعاء فتاة باختطاف شقيقتها والعثور عليها مقيدة وبها إصابات حيث تبين عدم صحة الواقعة.

أشارت التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة بناء على إدعاء اسرة فتاة بالمرج اختطافها، أن الفتاة خرجت برفقة صديقتها في نزهة ثم عادت لمنزلها بعد 48 ساعة من خروجها بما يشير لعدم صحة رواية شقيقتها.

أكدت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة أن الفتاة غادرت المنزل بمحض إراداتها وخرجت في نزهة مع صديقتها التي تم الإدعاء بأنها قامت باختطافها وأنه لا صحة للإدعاءات حيث عادت الفتاة إلى المنزل بإرادتها.

وكانت الأجهزة الأمنية في القاهرة تلقت بلاغا من أسرة فتاة المرج افاد بتعرضها للاختطاف على يد صديقتها وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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