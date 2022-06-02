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أحمد مرتضى منصور يُحرج والده: مفيش زملكاوي شجع الأهلي امام الوداد

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الخميس، 02-06-2022 10:01 ص

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عدم تشجيعه لفريق الأهلي في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد البيضاوى المغربي التى انتهت بفوز الفريق المغربي بهدفين دون رد.
وأضاف احمد مرتضى منصور عبر تصريحات تليفزيونية : مفيش واحد زملكاوي يتمنى أن الأهلي يفوز على الوداد البيضاوى المغربي ولن نلعب لقاء القمة إلا لما الأهلي يلعب مؤجلاته زي ما الأهلي عمل نفس الموقف ده في السابق، والكلمة الفصل والنهائية لرئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور.

وتابع: أنس أسامة لاعب السلة مدَّد عقده مع نادي الزمالك لمدة موسمين قادمين، لافتًا إلى أنه سيتم التعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة فريق كرة اليد.
وكان مرتضى منصور أعلن أنه سيشجع النادي الأهلي في مباراته أمام الوداد المغربي، وطالب جماهير الزمالك بتشجيع الأهلي كونه يلعب باسم مصر.
وقال ميدو، في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تصريحات مرتضى منصور عقب فوز الزمالك على الإسماعيلي جيدة للغاية بثقته في اللاعبين بعيدا عن حالة النحس، السحر مذكور في القرآن ولكن لا يجب أن نستدرج لهذه الأمور".

وأضاف: "أوجه طلبا من مرتضى منصور، بإلغاء فكرة نقل مباريات الزمالك لإستاد الدفاع الجوي، لابد أن تستغل نتيجة مواجهة الإسماعيلي وتستمر في خوض المباريات على استاد القاهرة".

وختم حديثه قائلا: "أنا أسعد إنسان في العالم بفوز الزمالك على استاد القاهرة، بالروح وبالقتال الزمالك حقق الفوز وعالج أخطائه، الأزمة ليست في الملعب، الفكرة في الروح وقتال اللاعبين".
 

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