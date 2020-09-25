مفاجأة.. كارتيرون يطلب ضم نجمي الأهلي والزمالك

الجمعة، 25-09-2020
07:20 م
الطيب حسين
فجر الفرنسي باتريس كارتيرون
المدير الفني للتعاون السعودي، مفاجأة في مطالبه بتدعيم فريقه.
وكشفت وسائل إعلام سعودية أن المدرب السابق للزمالك طالب باللاعبين في الانتقالات الصيفية الحالية.
وطلب كارتيرون
ضم طارق حامد واصفًا إياه بالرئة التي يحتاجها التعاون بسبب قدرته على تنفيذ الضغط الجيد على المنافس وامتلاكه شخصية قيادية.
ومن الأهلي طلب ضم النيجيري جونيور أجايي جناح الفريق، في الوقت الذي تلقى وعودًا من التعاون السعودي بدعمه.
وأوضحت التقارير، أنه طلب التعاقد مع أحد الثنائي حسام حسن لاعب سموحة ،وأيضًا وليد أزارو، في حال إلغاء الاتحاد السعودي قرار منع مهاجم الأهلي من اللعب في المملكة بالمستقبل.