"كلوب" يزف بشرى سارة لجمهور ليفربول

الجمعة، 28-08-2020
05:36 م
محمد الخرو
أعلن فريق ليفربول
الانجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب
مفاجأة سارة لجمهور الريدز بجاهزية الهولندى فيرجيل فان دايك
للقاء أرسنال المقرر له في الخامسة من مساء غد السبت في بطولة الدرع الخيريةعلى ملعب ويمبلي.
ونشر ليفربول
عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة أعلن خلالها عن جاهزية فيرجيل فان دايك
لمباراة الغد أمام أرسنال واحتمالية ظهور ترينت أليكساندر وأرنولد مع الريدز فى ويمبلى.
وتوج ليفربول
بطلاً للنسخة الأخيرة من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، فيما حصد أرسنال بطولة كأس الاتحاد الإنجليزى.