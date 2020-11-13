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مفاجأة في إصابة "صلاح" بـ"كورونا"

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مفاجأة في إصابة "صلاح" بـ"كورونا"
 
الجمعة، 13-11-2020 07:19 م الطيب حسين
فاجأ الاتحاد المصري لكرة القدم، جمهور الكرة عقب حذفه بيان إصابة النجم محمد صلاح بقيروس كورونا المستجد.

وتراجع الاتحاد عن إعلانه السابق الذي أكد خلاله سلبية نتائج المسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا الجديد لجميع لاعبي منتخب مصر.


وأكد الاتحاد إصابة 3 لاعبين في منتخب مصر بفيروس كورونا، بعدما أعلن إصابة محمد صلاح فقط وحجزه داخل غرفته بعيدا عن زملائه.

وقد أوضح في البيان أن نتائج جميع أفراد المنتخب الآخرين جاءت سلبية، لكن الاتحاد حذف ذلك البيان ونشر آخر يعلن خلاله إعادة فحص 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوجو جاءت نتائج المسحة الطبية الخاصة بهم إيجابية.

وقال البيان: "أشارت معامل وزارة الصحة إلى إيجابية اختبار ثلاثة لاعبين من منتخبي مصر وتوجو التي أجريت لهما قبل مباراة الفريقين غدا، ومن المقرر أن تجرى اختبارات أخرى للاعبين المذكورين لتحديد موقفهم من المشاركة".
 

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