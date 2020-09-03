الخميس 03 سبتمبر 2020
توقيت مصر 10:47 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

في رحلتها من الكويت.. اشتعال ناقلة نفط عملاقة

من المقصود.. الديهي منفعلاً: عصر الأكابر انتهى

ردا على سؤال.. إعلامي: القرار يعود للحكومة

"دي غيرة ".. أول رد لمدرب الملاكمة على فيديو الطفل المثير

التموين: عقوبات رادعة لمن يفعل هذا الشيء

مفاجأة.. ميسي يتراجع ويقرر البقاء في برشلونة

الفقي عن سد النهضة: "الموضوع مش هيعدي بسهولة"

«آل الشيخ» غاضبا: لا تنازل هذه المرة

الموعد والقنوات الناقلة لـ بيراميدز والزمالك بالدوري

3 قرارات جديدة للسيسي منها عزل نائب بمجلس الدولة

مفاجأة.. ميسي يتراجع ويقرر البقاء في برشلونة

202002220539363936
ميسى
 
الخميس، 03-09-2020 10:21 ص محمد عبد الحارس

تراجع ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، عن قراره بالرحيل عن صفوف النادي الكتالوني خلال الصيف الجاري.
وبحسب قناة TyC الأرجنتينية، فإنّ ليونيل ميسي يرفض الاتجاه إلى المحكمة لأجل الرحيل عن برشلونة بصورة مجانية، ولذلك يفضل البقاء لعام إضافي والمغادرة في صيف 2021.
وذكرت القناة أنّ ميسي لا يرغب في تعقيد الأمور في برشلونة ولذلك فإنّه سوف يعلن قراره الرسمي خلال عدة ساعات ويحسم الجدل.
وأكدت أنّه بنسبة 90% سوف يُصدر البرغوث بيانًا رسميًا خلال عدة ساعات يؤكد أنّ موسم 2020-2021 هو الأخير له مع برشلونة وسوف يعود للتدريبات خلال الأيام المقبلة.
وكان خورخي ميسي قد اجتمع مع رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، لكن لم يتوصل الطرفان لاتفاق حول الأمر.
جدير بالذكر أنّ مانشستر سيتي مستعد لدفع راتب سنوي لميسي يصل إلى 50 مليون يورو بجانب مكافأة 250 مليون يورو حينما يرحل إلى نيويورك سيتي، وذلك حال رحل البرغوث عن القلعة الكتالونية بالمجان.

إقرأ ايضا

تركي-آل-الشيخ-1

«آل الشيخ» غاضبا: لا تنازل هذه المرة

Capture

الموعد والقنوات الناقلة لـ بيراميدز والزمالك بالدوري

كهربا

"انتوا فاكرين نفسكم نادي المباديء" وراء العقوبة المغلظة التي فرضها الأهلي على كهربا

 

أخبار متعلقة

download

برشلونة يهدد بمقاضاة ميسى

image

قرار جديد من إدارة برشلونة بشأن "ميسى"

54696768_303

لحظة وصول والد ميسي لبرشلونة لحسم مصير نجله

118517000_3498491906872077_5444330171263867116_n

«ميسى» يصيب أصغر مشجع كتالونى بالإحباط

13_573001_highres

ثغرة جديد بعقد "ميسي" تتيح له الرحيل مجانا

235961-1666208694

"ميسى" على رادار ليفربول .. بعد أعجاب كلوب